Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach Missachtung der Vorfahrt kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person.

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Köln befand sich am Freitag (20.08.2021) gegen 14:10 Uhr mit ihrem VW Lupo auf der K53 und wollte an der Einmündung zur B477 nach links in diese einbiegen. Dabei übersah sie den von links herannahenden und bevorrechtigen Audi auf der B 477. Trotz versuchten Ausweichmanövers durch den 59-jährigen Audi-Fahrer aus Zülpich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallfahrerin wurde in ihrem VW eingeklemmt, erlitt leichte Verletzungen und wurde durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit. Hierfür wurde von der Feuerwehr das Autodach mit einer hydraulischen Zange abgetrennt. Beide Unfallbeteiligte wurden durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zur ärztlichen Vorstellung zugeführt. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppfahrzeug aufgeladen und von der Unfallstelle entfernt werden. (ua)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell