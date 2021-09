Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Geschäft

Salzkotten (ots)

Nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Vielser Straße in Salzkotten sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstag, 31. August, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 1. September, 09.15 Uhr durch eine Tür gewaltsam in die Verkaufsräume ein und durchsuchten diese. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich über die Telefonnummer 05251 3060 zu melden.

