POL-FR: Rheinfelden: Beschädigung bei der Volkshochschule - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Bereits letztes Wochenende wurde von Unbekannten der Schaukasten an der Volkshochschule in der Hardtstraße beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 11.09.2021, 16.00 Uhr und Montag, 13.09.2021, 12.20 Uhr. Das Sicherheitsglas des Schaukastens zersplitterte auf der linken Seite und wieß ein Loch auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende an der Volkshochschule gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

