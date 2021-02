Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 13.02.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg - Klinkum - Diebstahl aus PKW

Durch das Einschlagen der Seitenscheibe gelangten am 12.02.2021 in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 16.00 Uhr unbekannte Täter in das Innere eines PKW auf der Friedhofstraße. Die im Fahrzeug versteckte Handtasche mit umfangreichem Inhalt konnte durch die Täter aufgefunden und entwendet werden.

Hückelhoven - Kleingladbach - Diebstahl aus PKW

Unbekannten Tätern gelang es, in der Zeit vom 11.02.2021, 01.45 Uhr bis 12.02.2021, 07.20 Uhr, einen auf der Jahnstraße abgestellten PKW auf bislang unbekannte Weise zu öffnen. Aus dem Fahrzeug wurden Bekleidung und eine Tasche mit Lebensmitteln entwendet.

