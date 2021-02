Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Pkw Diebstahl

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Personen gelangten zwischen Montag (8. Februar), 21 Uhr und Donnerstag (11. Februar), 20.30 Uhr, in einen Pkw VW, der an der Straße Kirchberg abgestellt war. Sie durchtrennten Kabel unterhalb des Lenkrades, konnten das Fahrzeug allerdings nicht in Gang bringen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell