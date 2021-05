Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw in Dortmund-Berghofen

Dortmund (ots)

Ein Dortmunder hat der Polizei am Mittwoch (19. Mai) zwei Einschusslöcher in der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges gemeldet. Der Pkw stand auf einem öffentlichen Parkplatz in Dortmund-Berghofen. Neben dem Auto lagen Patronenhülsen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der 47-jährige Dortmunder seinen Wagen am Vortag gegen 17.30 Uhr in einer Parkbox an der Schüruferstraße, unweit der Hermannstraße. Am Mittwochmorgen entdeckte er gegen 8.50 Uhr zwei Einschusslöcher in seiner Windschutzscheibe mit dazugehörigen Patronenhülsen und informierte die Polizei.

Die fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Geräusche an der Schüruferstraße in Höhe des Autohauses wahrgenommen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

