Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen

A 81, Lkrs. KN) Auf Stauende aufgefahren (02.08.2020)

Engen / A 81 (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen hat sich am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr auf der A 81 ereignet. Eine 82-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie kurz vor dem Parkplatz Bruckried/Klauseneck auf den linken Fahrstreifen wechselte, um die vor ihr fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Vermutlich aus Unachtsamkeit nahm sie den vor ihr befindlichen Verkehrsstau nicht wahr und prallte auf das Fahrzeugheck des Daimler-Benz einer 37-jährigen Frau. Durch den starken Aufprall erlitten die 83-jährige Beifahrerin der Seniorin und die 37-Jährige schwere Verletzungen, die 82-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurden die Frauen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von über 20.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen waren die beiden linken Fahrstreifen für rund zwei Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell