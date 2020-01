Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Wippingen - Geldautomat gesprengt

Wippingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (23.01.20) an der Schulstraße in Wippingen einen Geldautomaten gesprengt. Der Geldautomat der Volksbank Emstal war wegen Umbaumaßnahmen in einer mobilen Filiale, in einem Zweiraum-Container, untergebracht. Gegen 03 Uhr kam es zu einer Explosion des Automaten. Dabei entstand nach ersten Angaben hoher Sachschaden - verletzt wurde niemand. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unkannter Höhe und flüchteten mit einem hochmotorisierten Audi vom Tatort. Eine Fahndung nach den Tätern blieb zunächst ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591-870 entgegen.

