Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Audi zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 16.09.2021, ist ein geparkter Audi in Weil am Rhein mutwillig beschädigt worden. Der graue Audi RS3 stand in Friedlingen in der Grienstraße am Straßenrand. Ein Unbekannter zerkratzte den Lack des Wagens an mehreren Stellen rundherum. Der Sachschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Die Tatzeit lag genau zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr, und Donnerstag, 09:00 Uhr. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell