Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei und Zoll kontrollieren gemeinsam

Kehl/Karlsruhe (ots)

Im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg führten heute Beamte der Bundespolizeiinspektion Offenburg und des Hauptzollamtes Karlsruhe gemeinsame Kontrollen in einen TGV von Straßburg nach Karlsruhe durch. Die Schwerpunkte lagen auf der Bekämpfung der illegalen Migration sowie der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Hierbei wurde ein gambischer Staatsangehöriger ohne Ausweispapiere festgestellt und wegen unerlaubter Einreise beanzeigt. Da Recherchen ergaben, dass er im Besitz einer zeitlich abgelaufenen Duldung ist, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet.

Die Sicherheitskooperation besteht bereits seit 19 Jahren. Die Kooperationsvereinbarung wurde am 1. September 2002 zwischen dem Bundesministerium des Innern und dem Innenministerium des Landes Baden-Württemberg geschlossen. Das Bundesministerium der Finanzen trat der Vereinbarung am 1. Juni 2003 bei. Schwerpunkte der Kooperation sind Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Rauschgiftkriminalität und Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum, aber auch die Zusammenarbeit bei Fußballspielen oder personalintensive Einsätze an gemeinsamen Fahndungs- und Kontrolltagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell