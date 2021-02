Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Graffiti im Bahnhof Offenburg/Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Offenburg (ots)

Nachdem gestern Abend gegen 23:00 Uhr im Bahnhof Offenburg zwei Reisezugwagen der DB sowie Teile der Schallschutzwand auf einer Fläche von ca. 30 Quadratmetern mit Graffiti besprüht wurden, hat eine Streife der Bundespolizei einen Tatverdächtigen festgestellt.

Der 25-jährige deutsche Staatsangehörige wurde nur kurze Zeit nach der Tat im Bereich der Unionbrücke in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen. Neben frischen Farbanhaftungen an seiner Kleidung, wurden in seinem Rucksack Spraydosen und diverse szenetypische Utensilien aufgefunden und sichergestellt. Zudem hatte er eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell