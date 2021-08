Polizei Hagen

POL-HA: Betrügerpaar in Juweliergeschäft festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (12.08.2021) versuchte ein Gaunerpaar einen Coup in einem Juweliergeschäft zu landen. Gegen 11:00 Uhr betraten sie den Laden in der Mittelstraße. Die Frau (25) und der Mann (33) trugen auffällige und unpassende Mützen, sowie Sonnenbrillen. Sie versuchten Schmuck mit einer offenbar gestohlenen Debitkarte zu kaufen. Bereits zwei Tage zuvor gelang es dem Pärchen in dem Geschäft mit einer anderen Karte Wertgegenstände zu ergaunern. Als die Mitarbeiter die Betrüger wiedererkannten, verständigten sie die Polizei. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung neue Telefone, Schmuck und unterschiedliche Währungen bei beiden auf. Die Polizisten nahmen den Mann und die Frau vorläufig fest und übergaben den Fall an die Kriminalpolizei. (hir)

