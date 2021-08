Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Lenkraddiebstahl im Hochschulviertel gesucht

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwochabend (11.08.2021) und Donnerstagmorgen (12.08.2021) stahlen bislang unbekannte Täter im Hochschulviertel das Lenkrad eines BMW und entwendeten zusätzlich einen hochwertigen Laptop aus dem Fahrzeug. Ein 33-jähriger Hagener rief die Polizei hinzu, als er am Donnerstag, gegen 10.15 Uhr, bemerkte, dass das Lenkrad seines in der Hardenbergstraße geparkten BMW gestohlen wurde. Außerdem stellte er fest, dass die Unbekannten aus dem Kofferraum seines Autos einen hochwertigen Laptop gestohlen haben. Der 33-Jährige sagte den Beamten, dass er den BMW am Vorabend, gegen 22.30 Uhr, vor seinem Wohnhaus geparkt hatte. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen. (sen)

