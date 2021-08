Polizei Hagen

POL-HA: Tatverdächtige nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr stellen sich der Polizei

Hagen-Vorhalle (ots)

Wie bereits gestern (11.08.2021) berichtet, kam es am Abend des 10.08.2021 in Vorhalle zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dabei spritzte die Beifahrerin eines weißen VW während der Fahrt mit einer Wasserpistole aus dem Auto heraus und traf eine auf gleicher Höhe fahrende Autofahrerin im Gesicht. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4991230) Nach der durch die Polizei Hagen veröffentlichten Pressemeldung und einem Beitrag auf der Facebook-Seite der Behörde, kamen am Abend drei Frauen (19, 19 und 20 Jahre alt) zur Wache Hoheleye und gaben sich als Insassinnen des weißen VW aus. Die 20-Jährige gab außerdem an, die Beifahrerin gewesen zu sein und mit der Wasserpistole gespritzt zu haben. Die Frauen schilderten der Polizeibeamtin auf der Wache ihre Version des Sachverhalts. Diese wurde an das ermittelnde Verkehrskommissariat weitergeleitet. (sen)

