Polizei Hagen

POL-HA: Waffenfund bei Personenkontrolle am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Mittwochmorgen (11.08.2021) am Hauptbahnhof einen 44-jährigen Mann, der zwei sogenannte Nunchakus in seinem Rucksack mit sich führte. Gegen 08.50 Uhr überprüften die Beamten den Mann im Rahmen einer Personenkontrolle auf dem Berliner Platz. Er sagte ihnen, dass er in seinem Rucksack gefährliche Gegenstände dabei habe. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten die zwei verbotenen Gegenstände, die auch unter dem Begriff Würgehölzer bekannt sind. Sie stellten die Waffen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 44-Jährigen ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell