Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht ***Zeugen-Aufruf***

Montabaur (ots)

Am Dienstag, den 06.04.2021, zwischen 10:40 Uhr und 11:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren PKW, einen grauen Hyundai, vor der Postfiliale in Montabaur, Bahnhofstraße 39, in der sich unmittelbar neben der Straße befindlichen seitlichen Parkbucht. Als sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite, im Bereich des Tankdeckels, einen frischen Schaden mit roten Fremdlackanhaftungen fest. Hinweise nimmt die Polizeiinsp. Montabaur unter der Tel.-Nr.: 02602-9226-0 entgegen.

