Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nassau - Pkw in Tiefgarage zerkratzt

Nassau (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein geparkter grauer Pkw Ford Mondeo in der Tiefgarage in der Gemeindestraße Mühlpforte in Nassau rundum zerkratzt. Der Tatzeitraum liegt in der Zeit von Samstag, den 10.04.2021 12:00 Uhr bis Sonntag, den 11.04.2021 18:15 Uhr. Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem Täter erbittet die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603 970-0 oder pibadems@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell