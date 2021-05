Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Zigarettenautomat aufgebrochen

Greven (ots)

An der Bismarckstraße haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (25.05.21), 14.00 Uhr, und Mittwoch (26.05.21), 10.00 Uhr, mit unbekanntem Werkzeug einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie entfernten sowohl die Geldkassette als auch das Geldlesegerät und ließen beides am Tatort zurück. Der Hausmeister eines vor Ort ansässigen Wohnungsunternehmens stellte den Aufbruch fest. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten Bargeld in unbekannter Höhe sowie Zigarettenschachteln. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928- 4455.

