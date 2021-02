Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Stromkabel einer Straßenlaterne durchtrennt

Thalfang (ots)

Am Mittag des Sonntag, 07. Februar teilte ein Anwohner mit, dass in der Bahnhofstraße in Thalfang eine Straßenlaterne beschädigt worden ist. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter die Abdeckung des Stromkastens am Laternenmast entfernt und ein darunter liegendes Kabel durchtrennt hat. Dadurch funktioniert die Laterne derzeit nicht mehr. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag. Der Tatzeitraum kann auf Samstag, 06. Februar 17:30 Uhr bis Sonntag, 07. Februar, 12 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zum Täter bestehen derzeit nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Morbach zu melden.

