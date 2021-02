Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall auf Edeka-Parkplatz - Zeugen gesucht

Saarburg (ots)

Am Samstag den 06.02.2021, in der Zeit von 10:15 h und 10:30 h, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka Eble in Saarburg. Hierbei kollidiert ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem rechten Kotflügel eines, in einer Parklücke abgestellten, roten Toyota Verso. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Am beschädigten Fahrzeug entsteht ein Schaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.

