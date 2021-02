Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Verkehrsunfälle im Kreuzungsbereich Tiefensteinerstraße/Herrsteiner Straße. Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Freitag, den 05.02.2021 ereignete sich gegen 12:10 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW´s im Kreuzungsbereich Tiefensteiner Straße/Herrsteiner Straße. An der besagten Kreuzung missachtete einer der Unfallbeteiligten das Rotlicht seiner Lichtzeichenanlage und es kam folglich zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Noch bevor die Polizei die Unfallstelle absichern konnte, ereignete sich im selbigen Kreuzungsbereich ein Folgeunfall zwischen zwei PKW´s. Hierbei streiften sich beide Fahrzeuge im Vorbeifahren. Sämtliche Beteiligte blieben unverletzt, es entstand jedoch Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Weiterhin kam es bis zur Räumung der Kreuzung zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen, die Angaben zu den Verkehrsunfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell