Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg:Pkw kollidiert mit Wildschweinrotte

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 1er BMW war nach einem Unfall mit einer Wildscheinrotte am Mittwoch, 16. Dezember 2020, in der Gemeinde Groß Ippener nicht mehr fahrbereit. Demnach befuhr die 23-Jährige Fahrzeugführerin gegen 07:00 Uhr die Horstedter Straße in Richtung Horstedt, als von links eine Rotte von Wildscheinen die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß mit den Tieren entstand ein erheblicher Frontschaden am Fahrzeug der jungen Frau. Der BMW war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Frau aus Harpstedt blieb bei dem Unfall unverletzt.

Drei beteiligte Tiere wurden durch den Unfall sofort getötet. Ein Tier musste im weiteren Verlauf durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines aufnehmenden Polizeibeamten von seinen Leiden erlöst werden. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Der Gesamtschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

