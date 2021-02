Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Postbotin

Taben-Rodt (ots)

Am 06.02.2021 kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Postbotin in Taben-Rodt. Die 28-jährige Frau stellte ihr Dienstfahrzeug in der abschüssigen Kirchstraße ab, um Zustellungen vorzunehmen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet das Elektrofahrzeug der Post ins Rollen. Die Postbotin wurde mit einem Bein zwischen dem Fahrzeug und einem Laternenmast eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste nach Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt mittels Rettungswagen in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden. An dem Postfahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde das Postauto sichergestellt.

