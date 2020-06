Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: E-Scooter-Fahrer unter Kokain Einfluss

Bad Münder (ots)

Am Montagabend gegen 23.50 Uhr wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder ein 25-Jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Echternstraße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten beim Fahrer des E-Scooters verschiedene Verdachtsmomente, die auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließend mit dem E-Scooter-Fahrer durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht auf Konsum von sowohl Kokain als auch Cannabis. Zur beweissicheren Durchführung eines in der Folge eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Bestätigt sich beim E-Scooter-Fahrer der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung, so erwartet ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

