Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte beschmieren Wahlplakate

Trier (ots)

Am Donnerstag, 04.02.2021, gegen 10 Uhr, meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass im Kreuzungsbereich der Kohlenstraße und Gustav-Heinemann-Straße fünf Wahlplakate beschädigt wurden. Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Wahlplakate mittels Sprühfarbe. Die Tat wurde vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag begangen. Zeugen, die Angaben zu Täter/n oder Tathergang machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Trier unter der 0651/9779-5210 zu wenden.

