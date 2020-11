Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Bottrop:

Auf der Lindhorststraße wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Kleintransporter aufgebrochen. Die unbekannten Täter haben Werkzeuge gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und heute Morgen 6 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Herten:

Auf der Feldstraße wurde am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannten Täter hatten eine Tür in der zweiten Etage aufgehebelt und anschließend die Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Marl:

Auf der Brucknerstraße haben unbekannte Täter zwei Terrassentüren aufgebrochen, um in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter durchwühlten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen.

Auf der Johannes-Brahms-Straße wurde heute, gegen 11.45 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Gestohlen wurde Schmuck, das Schlafzimmer war durchsucht. Zeugen konnten zwei tatverdächtige Frauen im Hausflur beobachten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1) etwa 16 bis 20 Jahre alt, ca. 1,60 bis 1,70m groß, rückenlange dunkle Haare. Bekleidet mit einer hellen Hose, grauen Stulpen, helle Oberbekleidung und dunkler Weste 2) etwa 16 bis 18 Jahre alt, ebenfalls ca. 1,60 bis 1,70m groß, dunkelhaarig, vermutlich kurze Haare (oder Haar in der Jacke), schwarze Mund-Nasen-Maske mit hellen Applikationen

Recklinghausen:

Vor dem Palais Vest am Löhrhof wurde am Mittwochabend ein E-Scooter gestohlen. Die Tatzeit kann auf etwa fünf Minuten eingegrenzt werden, zwischen 19.25 Uhr und 19.30 Uhr muss der Diebstahl passiert sein. Der E-Scooter stand vor dem Haupteingang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Scooter möglicherweise weggetragen, weil er abgeschlossen bzw. für eine Fahrt gesperrt war.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

