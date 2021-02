Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Temmels (ots)

Am 05.02.2021 kam es kurz nach Mitternacht in der Ortslage Temmels auf der B 419 zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 28-jähriger Mann aus dem Kreis-Trier Saarburg befuhr mit seinem PKW der Marke BMW die B 419 aus Richtung Oberbillig kommend in Richtung Wellen und verlor Ortsausgangs Temmels die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit der Schutzplanke. Der Fahrer blieb durch den Zusammenstoß unverletzt.

Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung bei dem jungem Mann als Unfallursache in Betracht kommen. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme leistete der 28 Jährige Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Auf der Polizeiinspektion Saarburg wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die Schadenshöhe am BMW beläuft sich auf ca. 5000EUR.

Im Einsatz befanden sich ein Rettungs-und Notarztwagen des DRK, die Freiwilligen Feuerwehren aus Konz, Temmels und Nittel mit insgesamt 36 Kräften, sowie die Polizei Saarburg.

