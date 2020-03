Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag, 08.03.2020, gegen 11.15 Uhr, wollte eine 22-jährige aus Vechta mit ihrem PKW von einem Grundstück auf die Universitätsstraße auffahren. Hierbei übersah sie den PKW eines 69-jährigen aus Diepholz, es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und die 22-jährige wurde dabei in ihrem PKW eingeklemmt. Nach der Erstversorgung wurde die junge Frau im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Oldenburg zugeführt. Der 69-jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

