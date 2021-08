Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Prepaid Karte endet in Handgemenge

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Dienstag (10.08.2021) kam es in einem Handygeschäft in Hohenlimburg zu Streitigkeiten zwischen einem Mitarbeiter und einem Kunden, die in einer wechselseitigen Körperverletzung endeten. Gegen 18.10 Uhr betrat ein 29-jähriger Hagener das Geschäft in der Straße Auf dem Lölfert. Er sprach den 24-jährigen Mitarbeiter der Filiale an und warf ihm vor, einem Familienmitglied eine falsche Guthabenkarte verkauft zu haben. Diese wolle er nun umtauschen. Als der Verkäufer dem Mann erklärte, dass das nicht möglich sei, kam es zu verbalen Streitigkeiten, die in einem Handgemenge zwischen den beiden Parteien endeten. Die Männer wurden durch weitere anwesende Kunden voneinander getrennt. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort ein Betrugsdelikt ausschließen und leiteten ein Strafverfahren wegen der wechselseitigen Körperverletzung ein. (sen)

