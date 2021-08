Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Donnerstagnachmittag (12.08.2021) in Hohenlimburg eine Person leicht verletzt. Gegen 17.20 Uhr wartete eine 35-jährige Hagenerin mit ihrem schwarzen Toyota verkehrsbedingt an einer Ampel in der Esserstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 34-jähriger Hagener mit seinem schwarzen Seat auf das Auto der Frau auf. Eine 32-jährige Insassin des Toyota wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Aufgrund des entstandenen Sachschadens war der Seat des Hageners nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 4.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

