Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210506-2: Tatverdächtige nach Straftaten gestellt - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Ermittler sind zuversichtlich, dass ein Raub-, ein Diebstahls- und ein Körperverletzungsdelikt vor der Aufklärung stehen.

Der Pulheimer Abteipark war in den vergangenen Tagen mehrfach Tatort von Straftaten, die nach Zeugenangaben von denselben Tätern begangen worden sein sollen.

Vergangenen Samstag (1. Mai) ereigneten sich gleich zwei Delikte: Um 21.15 Uhr befand sich ein 17-Jähriger mit seinen beiden Begleiterinnen (14) in der Ehrenfriedstraße am Eingang des Parks, als sie drei Personen begegneten, die unter Vorhalt eines Messers den Rucksack des 17-Jährigen forderten. Mit der Beute floh das Trio in den Park hinein.

Zehn Minuten später entwendete dasselbe Trio eine Bluetooth-Musikbox von einem 15-Jährigen, der sich mit mehreren Jugendlichen auf dem Spielplatz des Abteiparks befand.

Mittwochabend (5. Mai) trafen mehrere Jugendliche um 19.30 Uhr am Abteipark auf zwei der drei bei den vorgenannten Delikten erkannten Täter und flüchteten. Ein Jugendlicher ist dabei von einem der Täter mit einem Baseballschläger verletzt worden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung trafen Polizisten die zwei beschriebenen Täter an, die nach Belehrung und auf Vorhalt eine Tatbeteiligung bestritten. In einem nahegelegenen Gebüsch fanden weitere Polizisten eine von den Tätern weggeworfene Sporttasche mit einem Baseballschläger und einem Messer.

Die Ermittler des Kriminalkommissariates 21 setzen derzeit das Puzzle zusammen, sind sich jedoch sicher, diese Straftaten als geklärt verbuchen zu können. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Abteipark selbst wird zur Verhinderung weiterer Straftaten verstärkt bestreift. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell