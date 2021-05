Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210506-1: Radfahrer von Auto erfasst und verletzt - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fehler beim Abbiegen sind besonders für Rad- und Pedelecfahrende gefährlich.

Am Mittwochvormittag (5. Mai) ist ein Fahrradfahrer (38) bei einem Verkehrsunfall in Brühl verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war eine Autofahrerin (58) in ihrem Skoda gegen 11.15 Uhr auf der Pingsdorfer Straße unterwegs. Als sie nach rechts auf das Gelände des Corona-Testzentrums abbiegen wollte, erfasste der Roomster den 38-Jährigen, der auf dem Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die aktuelle Verkehrsunfallstatistik zeigt, dass vor allem Abbiegesituationen für Rad- und Pedelecfahrende besonders gefährlich sind. Eine spezielle Auswertung von Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsunfallprävention ergab, dass Fehler beim Abbiegen im Jahr 2020 die häufigste Ursache für Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrenden waren. Nicht selten wurden dabei Radfahrer so schwer verletzt, dass sie stationär in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die Polizei Rhein-Erft rät:

- Beim Abbiegen ist für alle Verkehrsteilnehmer besondere Vorsicht geboten. - Vergessen Sie bitte als Autofahrer neben dem Blick in die Rück- und Außenspiegel nie den Schulterblick. Nur so können Sie sicherstellen beim Abbiegen keinen Radfahrenden zu übersehen. - Gegenseitige Vorsicht und Rücksicht sind gerade beim Abbiegen wesentlich. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell