POL-REK: 210505-5: Unbekannte entwenden Werkzeug aus Garagen - Bergheim

Zwischen Montagabend (3. Mai) 20 Uhr und Dienstagmorgen (4. Mai) 8.45 Uhr haben Unbekannte in Quadrath-Ichendorf zwei Garagen aufgebrochen und Maschinen sowie Werkzeuge entwendet. Der Geschädigte (55) vermutet, dass der oder die Täter an der Straße 'Sonnenhang' über den Zaun seines Firmengeländes geklettert waren und sich dann gewaltsam Zutritt zu den Garagen verschafft haben. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233-52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

