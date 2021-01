Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vandalen beschädigen Sportplatz

Porta Westfalica - Lohfeld (ots)

Ein Fall von Vandalismus auf dem Sportplatz Lohfeld wurde der Polizei am Freitagabend von Verantwortlichen des Vereins "TUS Lohfeld Hainholz" gemeldet.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, und Freitagabend, 19 Uhr, mit einem Auto über die Rasenfläche der Sportanlage in der Straße "Am Böhnenbusch" und beschädigten diese dadurch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Kurz vor der Feststellung wurden auf dem Parkplatz vor der Rasenfläche zwei Autos beobachtet, an denen sich drei bis vier Heranwachsende aufhielten. Hierbei könnte es unter Umständen auch um Zeugen handeln. Diesbezüglich laufen die Ermittlungen. Hinweise an uns bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0.

