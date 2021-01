Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Roller-Fahrer stürzt bei Unfall zu Boden

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend ist ein 34 Jahre alter Mann aus Bad Oeynhausen verletzt worden.

Zuvor war eine 66-jährige Mercedes-Fahrerin aus Bad Oeynhausen gegen 18.20 Uhr nach ersten Erkenntnissen in nördlicher Richtung auf der Detmolder Straße unterwegs gewesen und wollte an der Einmündung zur Lessingstraße nach links abbiegen. Als die Frau nach vorheriger Rotphase der dortigen Ampelanlage anfuhr und abbog, kam es zum Unfall mit einem ihr auf der Detmolder Straße entgegenkommenden Roller-Fahrer (34). Dieser versuchte noch dem PKW auszuweichen, stürzte jedoch hierbei ohne mit dem Auto zu kollidieren auf die Straße. Dadurch zog sich der Bad Oeynhausener offenbar leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand Sachschaden.

