Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 22.30 Uhr und Mittwoch 04.30 Uhr trieben noch unbekannte Täter auf einem Firmengelände in der Gottlieb-Daimler-Straße in Murr ihr Unwesen. Die Diebe begaben sich auf ungeklärte Weise auf das eingezäunte Gelände und hebelten an zwei dort abgestellten Mercedes Sprintern jeweils ein Dreiecksfenster heraus. Anschließend gelangten sie ins Innere der Fahrzeuge, wo mehrere Werkzeugkoffer mit Inhalt aufbewahrt wurden. Diese stahlen die Unbekannten. Der Wert des Diebesguts konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell