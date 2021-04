Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Messanhänger beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 13:30 und Mittwoch 9:10 Uhr einen in der Schillerstraße in Schöckingen aufgestellten Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung beschädigt. Mit silberfarbenem Lack besprühte er die Scheiben des Anhängers, die in der Folge aufwändig gereinigt werden mussten. Eine der Scheiben muss ausgetauscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, entgegen.

