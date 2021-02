Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch/L529) Nach riskantem Manöver geflüchtet

Haßloch (ots)

Auf der Holidayparkstraße (L529) in Richtung Haßloch war am Donnerstagfrüh (11. Februar 2021, 4:50 Uhr) ein bislang unbekannter Autofahrer unterwegs, als er beim Überholen eines LKW´s einen entgegenkommenden Ford übersah. Beim Ausscheren berührten sich die Spiegel. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden (350,- Euro) und flüchtete. Die Polizei Haßloch sucht in diesem Zusammenhang nach dem LKW-Fahrer, bei der Aufklärung behilflich sein könnte. Kontakt: Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell