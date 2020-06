Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl von GPS-Gerät - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Söllingen, OT Dobbeln, Kirkweg 10.06.2020, 02.52 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kam es auf einem Gehöft in der Straße Kirkweg zu einem versuchten Diebstahl von Trecker-GPS Geräten.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand überstiegen gegen 02.52 Uhr ein noch unbekannter Täter das Grundstückstor eines dort angesiedelten Gehöftes und öffnete ein verschlossenes Scheunentor. Anschließend entwendete der Unbekannte das GPS-Gerät des dort abgestellten Traktors.

Der Hofbesitzer hatte den Unbekannten bemerkt und war auf seinen Hof getreten, wo er aus sicherer Entfernung den Täter ansprach. Als dieser sich erkannt sah, ließ er seine Beute fallen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Ortsmitte.

Der Hofeigentümer alarmierte umgehend die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte und nach dem Unbekannten fahndete. Leider verloren sich seine Spur im Dunkeln der Nacht.

Bereits in der jüngsten Vergangenheit kam es zu versuchten oder vollendeten Diebstählen auf Bauernhöfen in Groß Twülpstedt, Helmstedt und Süpplingen (wir berichteten). Hier entwendeten die unbekannten Täter Werkzeug, hochwertige Lenkräder und Steuergeräte der dort abgestellten Landmaschinen und Traktoren.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zu der jüngsten Tat in Dobbeln nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen, dass am frühen Mittwochmorgen Anwohnern oder Autofahrern verdächtige Personen oder auswärtige Fahrzeuge aufgefallen sind, die sich in oder um die Ortschaft Dobbeln bewegt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

