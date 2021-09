Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zeugenaufruf nach Raub durch mehrere Unbekannte

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher zeigte bei der Polizei an, dass er am Donnerstag, den 16.09.2021 zwischen 18:30 und 19:00 Uhr in der Werthmannstraße von mehreren Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden zu sein. Der 15-Jährige soll von einer Gruppe Jugendlicher in der Nähe der Haltestelle Erbprinzenstraße nach Zigaretten angesprochen worden sein. Nachdem dieser verneinte, habe man ihn beleidigt, zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten. Daraufhin habe einer der Tatverdächtigen ihm sein Mobiltelefon aus der Hosentasche gezogen und an sich genommen. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten in Richtung Straßenbahnhaltestelle Erbprinzenstraße.

Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt.

Die sechs Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

Männlich, ca. 16-17 Jahre alt. Laut Zeuge vermutlich arabischer Herkunft. Einer war ca. 180 cm groß trug eine rote Lederjacke.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-2880 zu melden.

kj/lr

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell