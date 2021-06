Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vier beschädigte Autos

Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Ehingen.

Ulm (ots)

Eine 36-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr auf der B311. Auf Höhe Einmündung B465 stockte der Verkehr an einer Ampel. Dahinter fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem Mercedes der 36-Jährigen in das Heck. Hinter dem 21-Jährigen fuhr ein 18-jähriger Audifahrer. Auch er fuhr zu dicht auf und fuhr in das Heck des Mercedes. Zu guter letzt fuhr noch ein 19-Jähriger mit seinem VW in das Heck des Audi. Alle drei Autofahrer hatten die Sicherheitsabstände nicht eingehalten und konnten nicht mehr bremsen. Bis auf den 21-jährigen Mercedes Fahrer erlitten die drei weiteren Beteiligten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte sie an der Unfallstelle. Abschlepper kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Lediglich der Mercedes der 36-Jährigen blieb fahrbereit.

Tipp der Polizei: Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden. Diesen und weitere Tipps gibt die Polizei auf www.gib-acht-im-verkehr.de.

