POL-UL: (HDH) Heidenheim - Abstand nicht eingehalten

Nicht mehr anhalten konnte am Montag ein 23-Jähriger in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 20 Uhr fuhr eine 36-Jährige in der Giengener Straße. Die Fahrerin des Audi wollte nach links in die Straße "Im Haintal" abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie warten. Hinter ihr fuhren ein BMW und ein VW. Beide Fahrer hielten an. Von hinten kam ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes. Er achtete nicht auf die haltenden Autos und krachte dem BMW ins Heck. Daraufhin schob es die vorausstehenden Autos aufeinander. An den vier Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 21.000 Euro. Der Mercedes Fahrer und die Audi Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Mercedes und BMW mussten abgeschleppt werden.

+++++++ 1186449

