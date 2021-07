Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel/Astederfeld - 65-jährige Motorradfahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer

Zetel (ots)

Am Sonntag befuhr eine 65-Jährige aus Schortens gegen 16.00 Uhr mit ihrem Motorrad die Tarbarger Landstraße in Astederfeld in Richtung Westersteder Straße. In einer Linkskurve kam sie aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Richtungstafel. Dabei wurde sie schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

