Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 16.07.-18.07.2021

Wilhelmshaven (ots)

Gefährliche Körperverletzung - Nach einer verbalen Auseinandersetzung in der Nacht von Freitag auf Samstag, in einer Discothek in Schortens, wurde ein 21-Jähriger von insgesamt drei Personen geschlagen. Ein 20-Jähriger konnte vor Ort als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die anderen beiden Tatverdächtigen sind bislang unbekannt. Das Opfer wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Schortens, Tel. 04461-984930, zu melden.

Diebstahl einer Handtasche - Am Freitagmittag vergaß die Geschädigte ihre Handtasche im Einkaufswagen, als sie diesen in den Unterstand eines Supermarktes in Sande zurückstellte. Diesen Umstand nutzte der bislang unbekannte Täter aus. Die Tasche wurde entwendet. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sande, Tel. 04422-999750, melden.

Diebstahl von Baustelle - Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von einem Radlader, auf einer Baustelle am Oldenburger Damm in Sande, eine größere Menge an Kraftstoff entwendet. In diesem Zusammenhang wurde auch Werkzeug von der Baustelle gestohlen. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sande, Tel. 04422-999750, melden.

Verkehrsunfälle

Am Freitagnachmittag kam es auf der B210, in Höhe der Straße Annenburg, in Jever zu einem Auffahrunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei wurde ein 28-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt.

Am Samstagvormittag verunfallten drei Pkw auf der Jeverschen Landstraße (L807), in Höhe der Abfahrt zur B210, in Schortens (Fahrtrichtung Jever). Eine 30-Jährige Schülerin eines Fahrschulwagens verbremste sich. In der Folge hielten die zwei dahinterfahrenden Pkw hinter ihr an. Eine 20-jährige Führerin eines dritten Pkw erkannte die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den letzten Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den davorstehenden Pkw aufgeschoben. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Am Samstagmittag kollidierten ein 5-jähriger und 54-jähriger Radfahrer im Begegnungsverkehr in Hooksiel. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der andere Beteiligte wurde leicht verletzt. Beide Fahrräder wurden beschädigt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Jever, Tel. 04461-92110, zu melden.

