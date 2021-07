Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Bedrohung mit Messer:

Ort: W'haven, Freiligrathstraße Ecke Heinrich-Heine-Ring Zeit: 16.07.2021, später Nachmittag

Im Juni war es bereits zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, bei der der Täter namentlich unbekannt blieb. Nunmehr wurde der vermeintliche Besch. durch 2 Opfer wiedererkannt. Die Opfer hatten versucht, den Besch. zur Rede zu stellen und dessen Personalien zu erfragen. Es hatte sich sofort ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf der Täter die Opfer mit einem Messer bedrohte. Im Anschluss flüchtete der Täter, hatte jedoch sein Rad zurückgelassen. Das Rad wurde sichergestellt. Beschreibung des Täters:

- männlich - südländische Erscheinung - mit weißem T-Shirt und schwarzem Basecap bekleidet - Rucksack auf dem Rücken.

Es wurde nun ein erneutes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Körperverletzung:

Ort: W'haven, Börsenstraße

Zeit: 17.07.21, 21.45h

Ein 17-jähriger Jugendlicher befand sich auf dem Heimweg und wurde dabei von drei Tätern unter einem Vorwand angesprochen. Im Anschluss schlug man auf ihn ein. Das Opfer erklärte, es habe sich vom äußeren Anschein um zwei ausländische und eine deutsche Person im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt. Alle seien dunkel gekleidet gewesen und nach der Tat zu Fuß in Richtung Bahnhof gelaufen. Nach der Tat wurde das Opfer mit dem Krankenwagen transportiert.

Wiederholte Taschendiebstähle in Geschäften:

Ort: W'haven, Innenstadt, Marktstraße sowie weitere Geschäfte im gesamten Stadtgebiet

Zeit: 14.07.2021-17.07.2021

In den zurückliegenden Tagen kam es zu wiederholten Taschendiebstählen im Innenstadtbereich der Marktstraße sowie anderen Geschäften im Stadtgebiet. Auch die Bereiche F-Groden und Potenburg waren betroffen. Aus Handtaschen, die entweder am Körper getragen wurden oder am Einkaufswagen hingen, wurden Geldbörsen mit Bargeld, Scheck- und Kreditkarten sowie Ausweisen entwendet. Die Polizei richtet daher den Appel an die Bürger, besonders achtsam zu sein und keinesfalls Taschen an Einkaufswagen zu hängen.

Diebstahl aus PKW:

Ort: W'haven, Marktstraße

Zeit: 16.07.2021, 13.20h

Auf einem Parkplatz stand ein Opel Corsa geparkt, dessen Seitenscheibe offenstand. Vermutlich durch dieses wurden Gegenstände aus dem PKW erlangt. Vor der Rücksitzbank stand ein gelber Korb mit Schlüsseln, Puma Oberbekleidung und einer hellblauen Regenjacke. Die genannten Gegenstände wurden entwendet.

Versuchter Wohnungseinbruch:

Ort: W'haven, Eichendorffstraße

Zeit: 16.07.2021 gegen 02.00h

Unbekannte Täter drangen in ein Mehrfamilienhaus ein, um dann die Wohnungstür einer Wohnung aufzuhebeln. Anschließend stellte man die Anwesenheit des Wohnungsinhabers fest. Die Täter ergriffen die Flucht und konnten unerkannt entkommen.

PKW Diebstahl:

Ort: W'haven, Kniprodestraße

Zeit: 11.07.-16.07.21

Im Tatzeitraum wurde ein weißer Mercedes C 220 Kombi entwendet. Der Halter war ortsabwesend und stellte bei seiner Rückkehr den Diebstahl fest. Nach dem PKW wird gefahndet.

Fahren ohne Führerschein:

Ort: W'haven, Südstrand

Zeit: 15.07.2021

Ein Verkehrsteilnehmer wurde im Rahmen einer Kontrolle überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass ihm bereits die Fahrerlaubnis wegen anderer Verkehrsstraftaten entzogen worden war. Gegen ihn wurde nun ein erneutes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Roller-Dieb nach Flucht gestellt, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht des Führens eines Kfz unter Drogeneinfluss:

Ort: W'haven, Otto-Meentz-Straße

Zeit: in den Morgenstunden des 17.07.2021

Der Diebstahl eines Rollers wurde bei der Polizei anzeigt. Im Wege der Fahndung wurde der Roller dann mit einem Jugendlichen fahren in der Güterstraße angetroffen. Der Jugendliche flüchtete zunächst im Bereich der Güterstraße bei einem Sportplatz. Durch Hinzuziehen weiterer Kräfte und dem Zusammenwirken der Besucher der dortigen Veranstaltung konnte der Besch. ergriffen werden. Die Polizei bedankt sich auch für das couragierte Engagement der Beteiligten. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die er für diesen Roller hätte besitzen müssen. Ferner wurde bei ihm Drogeneinfluss festgestellt. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, die Person muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen diverser Verstöße rechnen.

Trunkenheitsfahrt einer Fahranfängerin:

Ort: W'haven, Güterstraße

Zeit: 18.07.21, 06.30h

Am frühen Morgen fiel einer Funkstreife eine PKW-Fahrerin auf, die zügig unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich ein Wert von über 1,1%o heraus. Es handelte sich um eine Fahranfängerin mit einem Führerschein auf Probe. Somit wäre jeder Alkoholkonsum verboten gewesen. Das Ganze wird ein Nachspiel mit sich bringen, da eine Blutprobe genommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Täter klettern auf einen PKW und springen auf diesen herum:

Ort: W'haven, Am Wiesenhof 147, Parkplatz Zeit: 17.07.21, 02.30h

Zur Tatzeit wurde von einem Zeugen beobachtet, wie 3 Personen auf das Dach eines Audi A3 klettern und auf diesem herumsprangen. Als die Täter angesprochen wurden, ergriffen sie die Flucht. Es soll auch eine Frau dabei gewesen sein. Der Schaden blieb zum Glück gering.

Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen:

Am 16.07.21, vormittags, kam es zu einem Auffahrunfall in der Gökerstraße. Ein PKW befuhr die Gökerstraße stadteinwärts und wollte nach links auf einen Parkplatz fahren. Dies wurde von einer folgenden Fahrzeugführerin übersehen, die auffuhr. Die Fahrzeugführerin, die abbiegen wollte, wurde leicht verletzt.

Ebenfalls am Freitagmorgen kam es in der Friedrich-Paffrath-Straße zu einem Auffahrunfall. Ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Mercedes musste verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin mit ihrem VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Im vorderen PKW wurden der Fahrer sowie dessen Beifahrer leicht verletzt.

Am Freitagabend fuhr ein Radfahrer ungebremst im Bereich der Freiligrathstraße Ecke Fritz-Reuter-Straße in den Einmündungsbereich und kollidierte dort mit einem BMW Mini. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell