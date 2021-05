Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst kontrollierten am Mittwoch, 5. Mai 2021, gegen 22:20 Uhr einen Rollerfahrer in der Nordenhamer Straße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige aus Delmenhorst nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist, um das Kleinkraftrad führen zu dürfen.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell