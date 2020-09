Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers. Zeugen gesucht.

Boppard (ots)

Boppard. Am Dienstag, den 08.09.2020, gegen 17:50 Uhr, kam es in Bad Salzig in der Salzbornstraße, nahe der Feuerwehr, zu der Gefährdung eines Busfahrers durch einen jungen männlichen PKW Fahrer. Im Laufe eines Streitgespräches, ausgelöst durch eine Verkehrsbehinderung, fuhr der PKW Fahrer rückwärts zielgerichtet auf den Busfahrer zu. Dieser musste zur Seite springen um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Zeugenhinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Boppard unter Tel. 06742/809-0 oder per Mail piboppard@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

06742-8090

piboppard@polizei.rlp.de



