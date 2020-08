Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Randalierer im RE 1 festgenommen

Düsseldorf (ots)

Ein junger Mann (21) zerstörte Dienstagnacht (11. August) , um 3.45 Uhr, zwei Fensterscheiben eines Zuges mit dem Nothammer. Er selbst hatte sich dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den Mann.

Im RE 1 mit der Zugnummer 28140 auf der Strecke von Dortmund in Richtung Köln randalierte der 21-jährige Deutsche ohne ersichtlichen Grund. Die alarmierte Bundespolizei nahm den Randalierer im Düsseldorfer Hauptbahnhof auf Bahnsteig 16 fest. Er hatte sich bei seiner Tat an den Händen verletzt und blutete, sodass er zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus musste.

Der Zug konnte nicht mehr weiterfahren und wurde aus dem Verkehr gezogen. Ein Strafverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen und der Zerstörung von Bauwerken wurde gegen den Randalierer eingeleitet.

