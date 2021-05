Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake +++ Verstoß gegen die Ausgangssperre

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 6. Mai 2021, kontrollierten Beamte gegen 00:20 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Breite Straße in Brake.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrzeugführer aus Delmenhorst nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Beamten untersagten dem Delmenhorster die Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Außerdem wurden gegen den 29-jährigen und seine beiden Mitfahrer Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell