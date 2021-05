Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Balkonbrand in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 5. Mai 2021, gegen 18:00 Uhr, wurde ein Brand eines Balkons in der Gemeinde Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, in der Straße Im Winkel gemeldet.

Die Einsatzkräfte konnten bei Eintreffen offene Flammen auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses feststellen.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn wurde das Feuer gelöscht.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

Ursächlich für den Brand war vermutlich eine nicht vollständig gelöschte Kohle einer Wasserpfeife.

Der Sachschaden wurde auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell